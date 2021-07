Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Kontrolle der Raser- und Tunerszene - Geschwindigkeitsmessungen mit großem Erfolg - drei Fahrzeuge stillgelegt

Homberg (ots)

Bereich Fritzlar

Kontrolle im Rahmen der Raser- und Tuner-Szene Kontrollzeit: 28.07.2021, 17:00 Uhr bis 29.07.2021, 01:00 Uhr Am gestrigen Abend wurden von der Polizei erneut gezielte Kontrollen der sog. Raser und Tuner-Szene im Bereich von Fritzlar durchgeführt. Hierbei wurden auch unterschiedliche Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit von 170 Km/h wurde bei einem Motorrad auf der L 3150 im Bereich der Kalbsburg gemessen. Zudem wurden in Fritzlar, oberhalb der Ederbrücke, zwei Pkw mit 89 und 90 Km/h, bei erlaubten 50 Km/h, gemessen. Drei Pkws wurden vor Ort stillgelegt, da bei der Kontrolle nicht zugelassene technische Veränderungen festgestellt wurden. Es wurden insgesamt 2 Strafanzeigen und 6 Ordnungswidrigkeits-Anzeigen mit 3 Fahrverboten eingeleitet sowie 8 Mängelanzeigen gefertigt. "Die Maßnahmen mit gezielten Kontrollen der auffälligen Tuner- und Raser-Szene werden fortgeführt. Wir werden dabei auch weiterhin verdeckte gezielte Maßnahmen mit unterschiedlichen Geschwindigkeitsmessungen durchführen"; so Hartmut Konze, Leiter der Polizeidirektion Schwalm-Eder. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

