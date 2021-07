Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Versuchte schwere Brandstiftung und Sachbeschädigung an Schule

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Versuchte schwere Brandstiftung an Schulgebäude Tatzeit: 23.07.2021, 14:00 Uhr bis 26.07.2021, 07:30 Uhr Am vergangenen Wochenende versuchten unbekannte Täter an der Schule "Am Schenkeborn" ein Fenster in Brand zu setzen. Die Täter versuchten offensichtlich mit Zündhölzern die Umrandung eines Fensters im Innenhof zu entzünden. Die gelang ihnen jedoch nicht, das Fenster wurde jedoch beschädigt. Zudem besprühten vermutlich die gleichen Täter die Aussenfassade mit schwarzer Farbe. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell