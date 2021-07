Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Pkw aufgebrochen - Täter stehlen Geldbörse aus Rucksack

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Aufbruch eines Pkw Tatzeit: 24.07.2021, 23:00 Uhr bis 25.07.2021, 06:04 Uhr Einen Rucksack mit Inhalt stahlen unbekannte Täter in der Nacht von Samstag zu Sonntag aus einem geparkten roten Renault im Leistweg. Die Täter schlugen eine Scheibe auf der Fahrerseite des Pkw ein und entwendeten anschließend einen Rucksack, welcher auf der Rückbank des Pkw lag. Aus dem Rucksack stahlen die Täter die enthaltene Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Den Rucksack warfen die Täter in der Nähe weg. Der angerichtete Sachschaden beträgt 250,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell