Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrzeugbrand

Hontheim (ots)

Am Montag den 28.06.2021, gegen 17:25 Uhr, geriet in der Ortslage Hontheim, Wittlich Straße, während der Fahrt ein PKW in Brand. Dieser wurde durch den Brand im Bereich des Fahrzeughecks erheblich beschädigt. Die Fahrzeugführerin konnte den PKW unverletzt verlassen, ehe er durch die Feuerwehr Hontheim abgelöscht wurde. Die Brandursache ist nicht geklärt.

