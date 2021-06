Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tödlicher Unglücksfall

Wittlich (ots)

Am 24.06.2021 ereignete sich in der Ortslage in Bruch ein Unglücksfall.

Aus bislang ungeklärten Gründen wurde ein 79-jähriger Mann durch seinen zuvor selbst geführten Traktor erfasst und hierbei tödlich verletzt. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich nicht ergeben.

Im Einsatz befanden sich neben dem Rettungshubschrauber Christoph 10, die Freiwilligen Feuerwehren Bruch und Salmtal, sowie Kräfte der Polizeiinspektion und Kriminalinspektion Wittlich.

