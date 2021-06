Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Gestürzter Radfahrer

Koblenz (ots)

Am Freitagabend gegen 23.15 Uhr wurde auf dem Radweg am Koblenzer Peter-Altmeier-Ufer durch Zeugen ein gestürzter Radfahrer aufgefunden. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst musste der 42-jährige Mann zur weiteren Behandlung in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert werden. Da der Radfahrer zudem unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen.

