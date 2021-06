Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

Am Freitagabend zwischen 19.30 und 19.45 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Aldi in der Trierer Straße ein VW Golf an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der Telefonnummer 0261/103 2910.

