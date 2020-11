Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Sande

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Am Montag, 02.11.2020, gegen 16:15 Uhr, kam es am Gut Sanderbusch, Ecke Hauptstraße in Sande zu einer Verkehrstraftat. Eine 14-jährige Jugendliche befuhr mit ihrem Mountainbike den parallel zur Hauptstraße verlaufenden Radweg und querte die Straße am Gut Sanderbusch. Eine 63-jährige Fahrerin eines Pkw Daimler übersah beim Abbiegevorgang die Radfahrerin und fuhr gegen das hintere Rad des Fahrrades. Im Anschluss entfernte sich die Unfallverursacherin, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Fahrerin des Pkw konnte im Nachgang ermittelt werden.Die Radfahrerin blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell