Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf: Unbekannte Einbrecher stehlen Schmuck und Münzen aus Wohn- und Geschäftshaus

Homberg (ots)

Frielendorf

Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus Tatzeit: 26.07.2021, 17:00 Uhr bis 27.07.2021, 08:25 Uhr Schmuck und Münzen erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Homberger Straße. Die Täter gelangten vom rückseitigen Gartenbereich an das Haus. Hier versuchten sie erfolglos eine Terrassentür und ein Fenster aufzubrechen. Anschließend brachen sie eine Kellertür auf indem sie das Schloss beschädigten. Im Gebäude selbst wurden die Räumlichkeiten vom Keller bis zum Dachboden komplett durchsucht und noch weitere Türen aufgebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stahlen die Täter Schmuckstücke, gesammelte Münzen sowie Haus- und Kraftfahrzeugschlüssel. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

