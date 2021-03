Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels/Mindersdorf, Landkreis Konstanz) Einbruch und schwere Verwüstungen im Clubhaus des MSC-Mindersdorf - Zeugen gesucht (28.02.-01.03.2021)

Hohenfels-Mindersdorf (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch in die Clubräume des Motorsport-Clubs Mindersdorf, der in der Zeit von Sonntagmorgen bis Montagabend stattgefunden haben dürfte. Die Beamten gehen davon aus, dass die unbekannten Täter zunächst in die Räume des Clubs im Bereich "Kühneberg" eindrangen, mit dem Ziel, Bargeld oder sonstige Wertgegenstände zu entwenden. Als die Einbrecher dann aber feststellen mussten, dass es in den Clubräumen nichts dergleichen zu holen gab, zerstörten sie mit grober Gewalt die Einrichtung. Ihrer Zerstörungswut zum Opfer fielen ein Kühlschrank, ein Waschbecken, Tische und Stühle, unzählige Gläser und Flaschen sowie eine Fensterscheibe. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Personen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, in Verbindung zu setzen.

