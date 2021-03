Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Versuchter Einbruch in Kindergarten

Straelen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Dienstag, 18:30 Uhr, und Mittwoch (17. März 2021), 09:00 Uhr, versucht, in einen Kindergarten an der Straße Soatspad einzudringen. Sie hebelten erfolglos an einem Fenster herum, gelangten jedoch nicht ins Gebäude. Die Kripo Geldern nimmt Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter 02831 1250 entgegen. (cs)

