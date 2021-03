Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Versuchter Telefonbetrug

Anrufer gibt sich als Mitarbeiter der Sparkasse aus

Straelen (ots)

Am Dienstag (16.03.2021) kam es zu einem versuchten Telefonbetrug zum Nachteil eines 73-Jährigen Mannes aus Straelen.

Der Senior bekam einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter der örtlichen Sparkasse, der den 73-Jährigen darauf hinwies, dass zwei gefälschte Überweisungen auf seinen Namen eingereicht und bereits veranlasst wurden. Um die Überweisungen rückgängig zu machen forderte der Anrufer den Mann aus Straelen auf, die genannten Beträge auf ein anderes, vom Anrufer vorgegebenes Konto zu überweisen.

Zunächst folgte der Senior den Anweisungen, wurde dann jedoch misstrauisch und informierte einen Mitarbeiter der Sparkasse, der die Überweisungen glücklicherweise stoppen konnte. Im Verlauf des Gesprächs versuchte der Betrüger außerdem Zugangsdaten zum Online-Banking zu erfragen, was ebenfalls misslang.

Als der Anrufer das Misstrauen des Seniors bemerkte, beendete er das Gespräch.

Immer wieder versuchen Telefonbetrüger mit verschiedensten Maschen von lebensälteren Menschen Geld zu ergaunern. Die Methoden hierbei sind vielfältig und reichen über Schockanrufe, Anrufe von falschen Polizeibeamten, Behörden- oder Sparkassenmitarbeitern bis hin zu Anrufen von angeblichen Verwandten. Oft üben sie zusätzlich verbalen Druck auf die Angerufenen aus, um zu verhindern, dass der Betrug erkannt wird. Junge Menschen erkennen diesen Trick vielleicht, aber lebensälteren Menschen fällt es häufig schwer, diese Masche zu durchschauen. Wir bitten Sie daher auch, insbesondere lebensältere Verwandte, Bekannte oder die Nachbarn über derartige Sachverhalte zu informieren und zu sensibilisieren!

Die Polizei rät:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert! Auch wenn man Ihnen sagt, dass sie nicht auflegen sollen! - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: - Legen Sie auf und rufen Sie ihn unter der Ihnen bekannten Telefonnummer zurück! - Wenn die Polizei Sie kontaktiert wird nie die Nummer 110 angezeigt! Polizeibeamte fragen Sie am Telefon nicht nach Ihren Vermögensverhältnissen. Wenn Sie sich nicht sicher sind ob tatsächlich ein Polizist am Telefon ist, legen Sie auf und kontaktieren Sie die örtliche Polizei oder den Notruf. - Geben Sie am Telefon keine Auskunft zu Vermögensverhältnissen oder Bankdaten! - Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen! - Wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt, informieren Sie sofort Polizei über die Notrufnummer 110 und, wenn möglich, Verwandte. - Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell