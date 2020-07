Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Ettlingen - Radfahrer von Pkw erfasst

Ettlingen (ots)

Ein 69 Jahre alter Radfahrer ist am Mittwoch gegen 07.40 Uhr in der Ettlinger Sibyllastraße mit einem Pkw zusammengestoßen und verletzt worden. Er kam per Rettungswagen in eine Klinik.

Der 58-jährige Pkw-Fahrer wollte nach polizeilichen Feststellungen von der Sibyllastraße kommend nach rechts auf die Rastatter Straße abbiegen. Dabei übersah er offenbar den auf dem markierten Radstreifen von Bruchhausen her nahenden Zweiradfahrer, der in der Folge stürzte und sich am Bein verletzte. Nennenswerter Sachschaden ist wohl nicht entstanden.

