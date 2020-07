Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Tresor aus Büro gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots)

Eine ca. 300 kg schweren Tresor haben Unbekannte am frühen Dienstagmorgen aus einem Büro gestohlen. Die Täter drangen in das Restaurant in der Pforzheimer Straße ein und transportierten den Tresor mit Hilfe einer Sackkarre aus dem Büro ab. Die Sackkarre wurde anschließend in den See des Watthaldenparks geworfen. Aufgrund der Größe des Tresors geht die Polizei von mindestens zwei Tätern aus. Zum Abtransport dürfte auch ein größerer Pkw, oder Kastenwagen verwendet worden sein. Wer am frühen Dienstagmorgen im Bereich des Watthaldenparks verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Ettlingen, Telefon 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

