POL-HR: Einbruch in Autowerkstatt - Täter erbeuteten Bargeld und Werkzeuge

Felsberg

Einbruch in Autowerkstatt Tatzeit: 04.05.2021; 18:30 Uhr - 05.08.2021; 08:00 Uhr

Unbekannte Täter brachen in Autowerkstatt ein und erbeuteten Bargeld und Werkzeuge. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (04.-05.08.2021) brachen unbekannte Täter in eine Autowerkstatt im Brückenbachweg in Felsberg ein. Die Täter verschafften sich über den rückwärtigen Bereich des Werkstattgeländes gewaltsam Zutritt zum Objekt. Im Innenbereich wurde ein Tresor gewaltsam geöffnet. Die Täter erbeuteten Bargeld und Werkzeuge. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Homberg/Efze unter Tel.: 05681/774-0. Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

