Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vandalismus in Heessen

Hamm-Heessen (ots)

Am Mittwoch, 19. März, 1.40 Uhr, beschädigten drei Unbekannte in Heessen mehrere Arbeitsmaschinen auf einer Baustelle - im Anschluss zerstörten sie eine Bushaltestelle. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, als er einen lauten Knall auf einer Baustelle am Heessener Markt hörte. Drei unbekannte Personen entfernten sich daraufhin über die Heessener Dorstraße in Richtung Osten und schlugen die Scheibe einer Bushaltestelle ein. Insgesamt liegt der geschätzte Gesamtschaden im vierstelligen Bereich. Die Tatverdächtigen sind zirka 18-20 Jahre. Zwei waren dunkel gekleidet und ein Dritter trug einen hellen Kapuzenpullover. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

