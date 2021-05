Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin

Hamm-Werries (ots)

Eine 52-jährige Fußgängerin wurde am Montag, 17. Mai, auf einem Parkplatz eines Supermarktes an der Moritz-Bacharach-Straße leicht verletzt. Gegen 14.45 Uhr überah eine 73-jährige BMW-Fahrerin beim Ausparken die Fußgängerin. Diese stürzte bei dem Zusammenstoß mit dem Pkw zu Boden und verletzte sich leicht. Die 52-Jährige wurde mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Es entstand kein Sachschaden.(mw)

