Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchsdiebstahl in mehrere Firmenfahrzeuge

Grünstadt (ots)

In der Nacht von Samstag, 30.01.2021 auf Sonntag, 31.01.2021 wurden durch bislang unbekannte Täter insgesamt 11 Firmenfahrzeuge von zwei Firmen im Grünstadter Industriegebiet aufgebrochen. Die Täter gelangten durch Einschlagen der Fahrzeugscheiben und Aufschneiden des Fahrzeugblechs ins Innere der Fahrzeuge. Aus den Fahrzeugen wurden u.a. mehrere Werkzeugkoffer der Marke HILTI entwendet. Auf den Videoaufzeichnungen einer Firma in der Ferdinand-Porsche-Straße konnte festgestellt werden, dass im Zeitraum zwischen 01:27 Uhr und 02:29 Uhr zwei männliche Täter neun Fahrzeuge dieser Firma aufgebrochen haben. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Grünstadter Industriegebiet sowie der näheren Umgebung gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Grünstadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell