Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radler nach Zusammenstoß mit LKW verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Leichte Verletzungen hat sich am Dienstagnachmittag (18. Mai) ein 20-jähriger Fahrradfahrer aus Hamm bei einem Verkehrsunfall auf der Hafenstraße zugezogen. Gegen 14.30 Uhr war der 65-jährige Fahrer eines Sattelschleppers aus Dortmund im Begriff, von einem Firmengelände auf die Fahrbahn abzubiegen, als es zum Zusammenstoß mit dem Zweiradfahrer kam. Dieser war zuvor auf dem südlichen Radweg der Hafenstraße in Fahrtrichtung Osten unterwegs und kam durch die Kollision zu Fall. Er wurde mit einem Rettungswagen einem Hammer Krankenhaus zugeführt, von wo er nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte. Die Hafenstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweilig gesperrt werden. Es entstand Sachschaden an dem Fahrrad.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell