Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruchdiebstahl von Schmuck aus Verkaufsvitrine

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.08.2021:

Melsungen

Versuchter Einbruchdiebstahl von Schmuck aus Verkaufsvitrine Tatzeit: Sonntag; 08.08.2021; 03:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Unbekannte Täter versuchten Schmuck aus Verkaufsvitrine zu stehlen.

Am Sonntag, 08.08.2021, in der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 15:00 Uhr versuchten unbekannte Täter Schmuck aus einer Verkaufsvitrine in der Kasseler Straße in Melsungen zu stehlen. Die unbekannten Täter versuchten hierbei eine Glasscheibe einzuschlagen. Dies gelang den unbekannten Tätern jedoch nicht. Sie mussten ohne Beute wieder abziehen und konnten unerkannt entkommen. Die Glasscheibe der Vitrine wurde hierbei erheblich beschädigt.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen unter Tel.: 05661/7089-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Im Auftrag Breitenbach, PHK -Pressesprecher-___________________________________________________________

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell