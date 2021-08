Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Gaststätte - Täter erbeuten Bargeld aus Spielautomaten

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.08.2021:

Homberg/Efze

Einbruch in Gaststätte

Tatzeit: Dienstag, 10.08.2021, 23:00 Uhr bis Mittwoch, 11.08.2021, 22:13 Uhr

Unbekannte Täter brechen in Gaststätte ein und entwenden Bargeld aus Spielautomaten.

In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch (10.-11.08.2021), zwischen 23:00 Uhr und 22:13 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang in eine Gaststätte in der Freiheiter Straße in Homberg/Efze. Zwei in der Gaststätte befindliche Spielautomaten wurden durch die unbekannten Täter aufgebrochen und das darin vorgefundene Bargeld (dreistelliger Bereich) entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- EUR.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

