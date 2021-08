Polizei Homberg

POL-HR: Drei Auto`s in Melsungen aufgebrochen - Bargeld entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.08.2021:

Melsungen

Einbruchdiebstahl aus Pkw

Tatzeit: Mittwoch, 11.08.2021,14:45 Uhr bis Donnerstag, 12.08.2021, 08:00 Uhr

An gleich drei Pkw in Melsungen wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und Wertgegenstände entwendet.

In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag (11.08.-12.08.20121) ereigneten sich in Melsungen gleich drei Einbruchdiebstähle in Pkw. Zwei der betroffenen Pkw waren in der Straße Am Sonnenhang und ein Pkw in der Straße Am Bitzen geparkt. Unbekannte Täter schlugen hierbei die Seitenscheiben der Beifahrertür ein und entwendeten Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe, welches sich in offensichtlich im Fahrzeuginnenraum befindlichen Geldbörsen bzw. Handtaschen befand. An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- EUR. Freundlicher Hinweis der Polizei: Bitte lassen Sie keine Wertgegenstände offen bzw. sichtbar im Fahrzeuginnenraum liegen. Achten Sie zudem immer auch auf die Verschlussverhältnisse, auch wenn der Pkw auf dem privaten Grundstück steht.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag Breitenbach, PHK -Pressesprecher-___________________________________________________________

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell