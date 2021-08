Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Sportlerheim

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.08.2021:

Gudensberg

Einbruch in Sportlerheim

Tatzeit: Dienstag, 10.08.2021 bis Mittwoch, 11.08.2021

Einbruch in Sportlerheim Diebesgut steht derzeit nicht fest.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (10.08.-11.08.2021) verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln zweier Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Sportlerheim in der Cappeler Straße in Gudensberg. Ob und was die Täter erbeuteten kann derzeit nicht angegeben werden und bedarf der weiteren Abklärung. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000,- EUR.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

