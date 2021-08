Polizei Homberg

POL-HR: Autodieb von Eigentümer überrascht

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.08.2021:

Melsungen

Unbekannter Täter versuchte Pkw zu stehlen Zeit: 18.08.2021; 02:47 Uhr

Unbekannter Täter versuchte hochwertigen Pkw zu entwenden. Eigentümer konnten Täter vertreiben.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17./18.08.2021), gegen 02:47 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter im Bereich der Thüringer Straße in Melsungen einen Pkw zu stehlen. Den Eigentümern fiel in der Nacht die eingeschaltete Hofbeleuchtung auf. Bei der Nachschau stellten sie fest, dass die Fahrertür, des auf dem Hof geparkten BMW, offenstand und eine Person auf dem Fahrersitz saß. Die Eigentümer machten sich daraufhin bemerkbar, woraufhin der unbekannte Täter unerkannt vom Tatort flüchtete. Der männliche Täter konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 30 Jahre alt, 175-180 cm groß, vermutlich Deutscher. Zur Tatzeit war er insgesamt dunkel gekleidet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

