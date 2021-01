Polizei Bielefeld

POL-BI: SUV-Diebstahl in Sennestadt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sennestadt - Im Hirschweg haben Autodiebe einen Audi SQ 5 gestohlen, der für ein paar Tage nicht benutzt wurde. Der Diebstahl fiel dem 44-jährigen Besitzer am Dienstagabend, 26.01.2021, auf.

Der Bielefelder hatte seinen schwarzen SUV am vergangenen Freitag, gegen 20:00 Uhr, am Hirschweg und in Nähe der Einmündung der Sprungbachstraße abgestellt. Am Dienstag bemerkte er gegen 20:00 Uhr, das sein Auto nicht mehr am Abstellort stand. Bei dem SUV handelt es sich um ein Modell aus dem Baujahr 2014. Er trug Bielefelder Kennzeichen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16/ 0521/545-0

