Polizei Homberg

POL-HR: Brennender Pkw - Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.08.2021:

Fritzlar

Brennender Pkw

Zeit: Freitag, 20.08.2021; 00:30 Uhr

Brennender Pkw in Fritzlar. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19./20.08.2021), gegen 00:30 Uhr, kam es in der Wolfhager Straße in Fritzlar zu einem Pkw-Brand. Anwohner hatten den brennenden Pkw in der Nacht festgestellt und sofort die Feuerwehr verständigt. Die Feuerwehr Fritzlar war sofort zur Stelle und löschte den brennenden Pkw. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 15.000,- EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Pkw wurde vorläufig sichergestellt. Unter Berücksichtigung der Brände in der Nacht zuvor, im Bereich des "Alten Kraftwerkes" in Borken, wo zwei Schrott-Fahrzeuge offenkundig in Brand gesetzt wurden, kann auch im Fritzlarer Fall nach jetzigen Erkenntnissen eine vorsätzliche Inbrandsetzung nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Fällen kann derzeit ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681/774-0.

