Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Die Polizei wirft einem 37-Jährigen vor, am Sonntag unter Drogeneinfluss sein Auto geführt zu haben. Außerdem besitzt der Mann keinen gültigen Führerschein.

In der Mannheimer Straße hielt eine Polizeistreife den Autofahrer am Nachmittag an. Während der Verkehrskontrolle fiel den Beamten auf, das der 37-Jährige unter dem Einfluss von Rauschgift stehen könnte. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seinen Drogenkonsum geben. Den 37-Jährigen erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Weil er, ohne im Besitz eines gültigen Führerscheins zu sein, Auto gefahren ist, blickt der Mann auch einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegen. |erf

