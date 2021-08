Polizei Homberg

POL-HR: Erneut betrügerische Anrufe - Falscher Polizeibeamter

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.08.2021:

Homberg / Gudensberg

Anrufe mit betrügerischer Absicht - Erneut "Falsche Polizeibeamte" am Telefon

Tatzeit: Mittwoch, 18.08.2021, 12:30 und 15:40 Uhr

Im Landkreis kam es erneut zu Anrufen in betrügerischer Absicht. Hierbei gaben sich die unbekannten Täter erneut als Polizeibeamte aus. Es wurde darüber berichtet, dass sich ein Verkehrsunfall ereignet habe und das nahestehende Verwandte in diesen verwickelt seien. Um eine Haftstrafe für den Verwandten abzuwenden, müsse sofort ein hoher Geldbetrag entrichtet werden.

Bei dem aktuellen Fall in Homberg-Waßmuthshausen konnten die unbekannten Täter sogar so viel Einfluss nehmen, dass durch die Geschädigte bereits ein Geldbetrag in Höhe von 20.000,- EUR abgehoben wurde. Zu einer Übergabe des Geldes kam es jedoch nicht, da Verwandte des Opfers rechtzeitig eingreifen und die Polizei verständigen konnten.

Bei einem weiteren Fall in Gudensberg wurden sogar 35.000,- EUR durch die unbekannten Täter gefordert. Auch hier kam es glücklicherweise nicht zu einer Geldübergabe, da die Verhandlungen am Telefon frühzeitig abgebrochen wurden.

Zur Zeit kommt es aber auch immer häufiger vor, dass sich die unbekannten Täter am Telefon als Angehörige der Staatsanwaltschaft ausgeben, um somit noch mehr Druck auszuüben.

Verhaltenshinweise:

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson (z.B: Polizeibeamte oder Sztaatsanwaltschaft) kommt. Wichtig: Die Polizei und Staatsanwaltschaft wird Sie niemals sponatn um Geldbeträge bitten.

- Wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. - - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

- Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

- Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks bzw. Schockanrufes geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg/Efze unter 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell