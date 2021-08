Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, Lkr. Tuttlingen) Hauswand von einem Unbekannten beschmiert - Polizei sucht Zeugen (11./12.08.2021)

Emmingen-Liptingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist eine Hauswand in der Tuttlinger Straße in Liptingen durch einen Unbekannten mit Farbe beschmiert worden. Mit roten und schwarzen Filzstiften bemalte der Täter die Fassade, wobei ein Schaden von etwa 5.000 Euro entstand. Der Tatzeitraum kann auf 11.08.2021, 21 Uhr, bis 12.08.2021, 9 Uhr, eingegrenzt werden. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) bittet um Hinweise zur Sachverhaltsaufklärung.

