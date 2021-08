Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Betrunkener Radfahrer bei Sturz verletzt (12.08.2021)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Ein erheblich betrunkener Radfahrer hat sich bei einem Sturz am Donnerstagabend auf einem Verbindungsweg zwischen der Widerholdstraße und der Major-Scherer-Straße nicht unerhebliche Verletzungen zugezogen und musste stationär in einer Klinik aufgenommen werden. Der 67-jährige Mann war gegen 17.20 Uhr auf dem Verbindungsweg unterwegs, als es vermutlich infolge seiner Alkoholisierung zum Sturz kam. Eintreffende Rettungskräfte brachten den Mann nach einer Erstversorgung in die Singener Klinik. In der Klinik erfolgte dann auch eine Blutentnahme. Nun muss sich der Mann noch in einem Strafverfahren für seine Radfahrt unter Alkoholeinwirkung verantworten.

