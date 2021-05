Feuerwehr Essen

FW-E: Brennender Container unmittelbar am Allee-Center Essen - keine Verletzten

Essen-Altenessen, Winkhausstraße, 16.05.2021, 15:18 Uhr (ots)

Die Leitstelle der Feuerwehr Essen erhielt am Sonntagnachmittag (16.05.2021) um 15:18 Uhr Kenntnis von einem brennenden Container, der sich laut Anrufer direkt an der Anlieferung des Allee-Centers befand. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte bereiteten umgehend ein handgeführtes Rohr vor, um den brennenden Containerinhalt zu löschen. Zeitgleich wurde ein Wechselladerfahrzeug nachgefordert, das den Container vom Gebäude ziehen und leeren sollte. Durch Auslösen der Brandmeldeanlage verschafften die Einsatzkräfte sich Zugang zu einem Generalschlüssel. Durch diesen konnte auch die Anlieferungshalle kontrolliert werden, welche eine starke Verrauchung aufwies. Daraufhin wurde ein weiterer Löschzug alarmiert, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Rauch auch in das Allee-Center ausgebreitet hat. Der nachalarmierte Löschzug kontrollierte das Gebäude, konnte weder Schadstoffe noch Raucheintritt feststellen. Der Inhalt des Containers wurde letztlich durch das Wechselladerfahrzeug geleert und durch die Zugabe von Schaum gelöscht. Die Winkhausstraße war auf Höhe des Allee-Centers für etwa eine Stunde gesperrt. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen und dem Rettungsdienst vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (PB)

