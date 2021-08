Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) BMW im Parkhaus "Altstadt" angefahren und sich nicht gemeldet (12.08.2021)

Konstanz (ots)

Am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 09 Uhr und 16 Uhr, ist auf der Ebene 1 des Parkhauses "Altstadt" vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein dort abgestellter BMW 3er Touring von einem Unbekannten angefahren worden. Ohne sich zu melden oder sich sonst um den angerichteten Schaden an dem BMW in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Konstanz (07531 995-0) entgegen.

