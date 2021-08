Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Rosbach: Polizei schnappt Autohehler

Friedberg (ots)

Bei dem Versuch, ein zuvor in Spanien gestohlenes Campingfahrzeug zu verkaufen, haben Ordnungshüter am Samstagnachmittag (07.08.2021) in Rosbach v.d.H. einen mutmaßlichen Hehler festgenommen, der nach bisherigen Erkenntnissen in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt.

Das Fahrzeug war zuvor über eine Verkaufsplattform im Internet angeboten worden; deutlich unter Wert. Dies veranlasste einen misstrauisch gewordenen Kaufinteressenten, die Polizei einzuschalten, die den Beschuldigten im Rahmen eines fingierten Verkaufsgesprächs gegen 15.15 Uhr in der Friedberger Straße festnahm. Der Beschuldigte, der vergeblich versuchte, sich gegenüber den Beamten mit gefälschten Identitätsdokumenten auszuweisen, musste mit zur Dienststelle.

Die Ermittler leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts der Hehlerei sowie Urkundenfälschung ein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde unter anderem der Mercedes Marco Polo (Wert etwa 65.000 Euro) sichergestellt und der Tatverdächtige erkennungsdienstlich behandelt. Der Mann hatte einen Zustellungsbevollmächtigten benennen können. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entließ man den -nach derzeitigem Kenntnisstand- 35-jährigen rumänischen Staatsangehörigen wieder. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Tobias Kremp

Pressesprecher

