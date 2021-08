Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld, Lkrs. VS) Insekt löst Brandmelder aus

Königsfeld (ots)

Ein Brandmelder in einem Klinikkomplex in der Parkstraße hat in der Nacht zum Freitag angeschlagen und Alarm ausgelöst. Daraufhin rückte gegen zwei Uhr neben der Polizei auch die Feuerwehr Königsfeld mit 15 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen an das Objekt. Von Feuer und Rauch war jedoch keine Spur. Bei der Untersuchung des Brandmelders stellte sich heraus, dass eine größere Schnake in den Melder geraten war und diese für die Auslösung des Alarms in Frage kommt.

