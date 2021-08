Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Nächtlicher Alarm im Kinderzimmer

Schwenningen (ots)

Mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr Schwenningen in der Nacht zum Freitag, kurz nach Mitternacht, zu einem Brandalarm aus. In der Röntgenstraße hatte ein Brandmelder im Kinderzimmer einer Wohnung ausgelöst, während die Bewohner abwesend waren. Bei der Nachschau durch Feuerwehr und Polizei war jedoch weder Feuer noch Qualm vorhanden. Weshalb der Melder auslöste, ist noch unklar. Die Bewohner wurden über den Feuerwehreinsatz in der Nacht informiert.

