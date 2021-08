Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler, Lkrs VS) Ungebetener Besuch im Vereinsheim

Mönchweiler (ots)

Ein Einbrecher hat sich in den letzten Tagen Zugang zur Vereinshütte des Anglervereins Mönchweiler am Wolfsteich verschafft. Mit einem Werkzeug entfernte er die Sicherheitsstrebe samt Schloss und hebelte die Eingangstüre auf. Aus einem Behältnis in der Küche stahl der Unbekannte wenige Euro Bargeld. Der angerichtete Schaden dürfte nach Schätzung der Polizei allerdings in die Hunderte gegen. Wann die Tat genau stattfand und wer dafür in Frage kommt, ist derzeit noch unklar

