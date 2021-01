Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Zu schnell auf glatter Straße

Einen Leichtverletzten und rund 25.000 Euro Schaden forderte am Donnerstag ein Unfall bei Riedlingen.

Wie die Polizei ergänzend zur witterungsbedingten Verkehrslage mitteilt, war gegen 13 Uhr der Fahrer eines Kleintransporters von Riedlingen in Richtung Heudorf unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen bremste der 20-Jährige in einer Kurve und verlor danach die Kontrolle über seinen Mercedes. Das Fahrzeug prallte gegen die Böschung und fiel auf die rechte Seite. Der Fahrer befreite sich durch die beschädigte Frontscheibe. Mit leichten Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Auch die Feuerwehr war im Einsatz und sicherte die Unfallstelle. Die Polizei aus Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer zu schnell und nicht angeschnallt. An dem Transporter entstand Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

