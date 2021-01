Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall nach Sekundenschlaf

Gegen die Leitplanke prallte am Donnerstagmorgen eine Autofahrerin bei Ulm.

Ulm (ots)

Die Frau war nach eigenen Angaben gegen 8.45 Uhr zwischen Grimmelfingen und Einsingen auf der B311 unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen schlief sie am Steuer ein und prallte gegen die linke Leitplanke. Jetzt ermittelt die Ulmer Polizei wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugen oder möglicherweise gefährdete Verkehrsteilnehmer sollen sich bitte unter der Telefon-Nr. 0731/188-3812 melden. Der Sachschaden am Dacia und an der Planke beträgt rund 10.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Die Straßenverkehrsordnung fordert von Fahrerinnen und Fahrern, jederzeit körperlich fit zu sein. Übermüdung kann zu Sekundenschlaf führen. Dadurch drohen Unfälle mit schweren Folgen. Deshalb drohen den Verursachern auch hohe Strafen. Die Polizei rät daher, vor Fahrtantritt ausreichend zu schlafen, regelmäßige Pausen einzulegen oder Parkplätze für kurze Bewegungen zu nutzen und den Kreislauf so in Schwung zu halten.

