Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Hochdorf - Nicht um den Schaden gekümmert

Zu Fuß flüchtete am Mittwoch ein 52-Jähriger nach einem Unfall bei Hochdorf.

Ulm (ots)

Gegen 20.45 Uhr fuhr der 52-Jährige auf der B30 in Richtung Biberach. Kurz vor der Ausfahrt Appendorf verlor er nach einem Überholvorgang die Kontrolle über seinen Audi. Er herrschten winterliche Verhältnisse und war wohl deutlich zu schnell unterwegs. Er kam nach rechts ab und prallte in die Leitplanke. Danach schleuderte er über die Fahrbahn gegen die linke Leitplanke. Zum Schluss schleuderte der Audi wieder nach rechts und prallte erneut gegen eine rechte Leitplanke und blieb dort stehen. Zeugen wollten dem Fahrer helfen. Der hatte sein Fahrzeug mittlerweile verlassen und war verschwunden. Die Polizei fahndete nach dem Fahrer. Eine Polizeistreife entdeckte ihn in kurze Zeit später in Appendorf. Er roch nach Alkohol. Eine Alcomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er musste eine Blutprobe abgeben. Bei dem Unfall verletzte sich der 52-Jährige leicht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro.

+++++++ 0070336

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell