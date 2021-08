Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Ermittlungen nach versuchtem Tötungsdelikt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Minden- Dankersen-

Nach einer Schussabgabe ohne Verletzte am Montagabend, den 09.08.2021, in einer Wohnung in Minden, richtete die Polizei Bielefeld eine Mordkommission ein.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll ein 79-jähriger Mindener gegen 20:00 Uhr in einer Wohnung in der Steinkreuzstraße Schüsse auf einen 34-jährigen Mindener abgegeben haben. Dem 34-Jährige gelang unverletzt die Flucht

Die eintreffenden Polizisten nahmen den 79-Jährigen noch am Tatort widerstandlos fest.

Die Mordkommission "Steinkreuz" unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Norbert Freier nahm die Ermittlungen auf.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell