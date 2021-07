Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann durch Messerstich schwer verletzt - Täter ermittelt

Wuppertal (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (17.07.2021, 00:15 Uhr), erlitt ein Mann eine schwere Verletzung durch einen Messerstich. Ein zunächst Unbekannter sprach das spätere Opfer am Berliner Platz an und bat um dessen Telefon. Als der 56-Jährige ablehnte, stach sein Gegenüber mit einem Messer zu und flüchtete dann zu Fuß in Richtung Rosenau. Der Rettungsdienst brachte den schwer Verletzten zur Versorgung der Wunde in ein Krankenhaus. Die umgehend eingeleitete Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei führte zu einem 24-Jährigen, der mutmaßlich für die Tat verantwortlich ist. Ihn erwarten nun die Fragen der ermittelnden Beamten und eine Strafanzeige. (sw)

