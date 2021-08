Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeuge verfolgt Taschendiebin durch die Altstadt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Dank eines engagierten Zeugen konnten Polizeibeamte am Freitag, 06.08.2021, eine Diebin stellen, nachdem sie versuchte hatte, einem Senior an der Niedernstraße die Geldbörse zu stehlen.

Ein 83-jähriger Bielefelder war mit einem Freund zu einem Stadtbummel in der Altstadt unterwegs. Als er sich gegen 13:20 Uhr an der Niedernstraße die Auslagen eines Geschäfts ansah, griff eine Frau in seine Jackentasche und nahm sich sein Portemonnaie.

Das bemerkte sein Begleiter und beide Männer hielten die Diebin kurzerhand fest. Die Frau ließ die Geldbörse fallen und zeigte darauf, als habe sie sie soeben gefunden. Als der 83-Jährige das Portemonnaie wieder an sich nahm, nutzte die Frau die Gelegenheit und ergriff die Flucht.

Ein 51-jähriger Bielefelder wurde in diesem Moment auf die Rufe der Männer aufmerksam und bemerkte die flüchtende Frau. Er nahm die Verfolgung auf. Währenddessen telefonierte er mit der Leitstelle der Polizei und gab den Beamten seinen Standort durch.

In der Hans-Sachs-Straße nahmen die alarmierten Polizeibeamten die Frau fest. Die 24-Jährige ohne festen Wohnsitz kam zur Feststellung ihrer Identität auf die Stadtwache. Dort erstatteten die Beamten Anzeige wegen Diebstahls gegen die Frau.

