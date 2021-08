Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld zu Maßnahmen wegen des Verdachts des schweren sexuellen Kindesmissbrauchs

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld/ Lippe/ Kalletal - Die Polizei Bielefeld erhielt durch IT-Auswertungen in einem Verfahren einer anderen Polizeibehörde Hinweise auf sexuellen Missbrauch von Kindern in Kalletal. Am Mittwoch, 04.08.2021, wurde daraufhin eine 32-jährige Frau in ihrer Wohnung in Kalletal wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs an ihren Kindern vorläufig festgenommen. Gegen sie wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Das Polizeipräsidium Bielefeld übernahm die Ermittlungen. Die Wohnung der alleinerziehenden Mutter wurde durchsucht und beschlagnahmt sowie die Inobhutnahme der 5-, 8- und 11-jährigen Kinder veranlasst.

Es erfolgte zunächst eine umfangreiche Tatortaufnahme zur Beweissicherung. Dabei kamen auch Datenträgerspürhunde zum Einsatz. Heute, 10.08.2021, werden für die Fortführung der Durchsuchung zudem Beamte einer Einsatzhundertschaft hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell