Polizei Bielefeld

POL-BI: Angetrunken Autos angefahren

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Eine junge Autofahrerin hat am Freitag, 06.08.2021, mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol vier geparkte Fahrzeuge beschädigt. Ihre 18-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Die Höhe der entstandenen Sachschäden schätzten Polizeibeamte auf 14.500 Euro.

Gegen 05:50 Uhr fuhr eine 22-Jährige aus Lage mit ihrem Renault Twingo auf der Dorotheenstraße in Richtung Siegfriedplatz. Zwischen den Einmündungen der Bismarckstraße und der Große-Kurfürsten-Straße stieß sie mit vier Autos zusammen, die am rechten Fahrbahnrand abgestellt waren. Darunter waren ein Bielefelder Opel Astra, ein VW Golf und ein Toyota Auris sowie ein Gütersloher Audi A3.

In einiger Entfernung zu den beschädigten Pkw trafen Polizeibeamte auf den Renault Twingo, der deutliche Beschädigungen und einen platten Reifen hatte. Die 18-jährige Beifahrerin hatte erkennbare Gesichtsverletzungen und trug einen selbst angelegten Verband. Sie weigerte sich, sich medizinisch versorgen zu lassen und wurde schließlich von zwei Bekannten auf dem Heimweg begleitet.

Bei der Unfallaufnahme äußerte die 22-Jährige, dass sie sich nicht an die Entstehung der Schäden erinnern könne, weil ihr am Steuer schwindelig geworden sei. Zudem habe sie am Abend Alkohol getrunken und eine Tablette gegen Schmerzen eingenommen. Aufgrund von erkanntem Alkoholgeruch sollte die Renault-Fahrerin einen Alkoholtest durchführen. Nach mehreren Fehlversuchen fuhren die Polizisten mit ihr in ein Bielefelder Krankenhaus und ordneten die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt an.

Der Renault Twingo wurde von einem Abschleppfahrzeug abtransportiert. Über die gesamte rechte Fahrzeugseite waren Kratzer und Dellen erkennbar. Die Frontschürze war vorne rechts teilweise herausgebrochen und das rechte Vorderrad war luftleer.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell