Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 26.04.2021, 00:00 Uhr - 08.05.2021, 12:00 Uhr Orte: Zweibrücken, Alte Bubenhauser Straße 6 SV: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen blauen Citroen C3, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Fruchtschuppenstraße abgestellt war. Der Schaden am vorderen linken Kotflügel des C3 beträgt ca. 300 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel.: 06332/976-0 / E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

