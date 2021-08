Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Benzinpreise lenken Autofahrerin ab

Oberndorf (ots)

Eine Autofahrerin ist am Donnerstagabend durch einen Blick auf die Spritpreise einer Tankstelle abgelenkt worden. Beim Abbiegen krachte sie deswegen gegen ein entgegenkommendes Auto. Die 26-Jährige kam mit ihrem Fiat Panda auf der alten B14 von Altoberndorf und wechselte auf Höhe der Tankstelle auf die Abbiegespur. Ein entgegenkommender 59-Jähriger in seinem Peugeot versuchte zwar noch auszuweichen, prallte letztendlich aber doch noch mit dem Fiat zusammen. Am Fiat wurde dadurch die Front eingedrückt. Am Peugeot entstand ein Schaden an der vorderen linken Seite. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Den Schaden an den Autos beziffert die Polizei auf über 10.000 Euro.

