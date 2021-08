Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Weitere Einbrüche in der Singener Innenstadt in der Nacht auf Donnerstag (11./12.08.2021)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es - neben versuchten Einbrüchen an einem Kiosk am Heinrich-Weber-Platz und an einem Kassenautomaten im Hohgarten (wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4992825 ) - zu drei weiteren gemeldeten Einbrüchen gekommen, die im Zusammenhang stehen dürften. Unbekannte brachen in der Nacht auch in den Singener "Tafelladen" am Heinrich-Weber-Platz ein. Am C&A-Parkplatz in der Theodor-Hanloser-Straße hebelten die Unbekannten ein Kassenhäuschen auf und auf dem Wohnmobilstellplatz Offwiese an der Schaffhauser Straße den Geldschacht an einem Frischwasserautomaten. Die Taten dürften nach den bisherigen Erkenntnissen im Zusammenhang stehen und von dem (oder den) selben Täter(n) verübt worden sein. Die Polizei Singen (07731 888-0) hat in allen fünf Fällen entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

