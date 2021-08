Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Gartenhütte - Motorsense und Heckenscheren gestohlen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.08.2021:

Schwalmstadt

Einbruch in Gartenhütte

Zeit: Sonntag, 22.08.2021, 20:00 Uhr bis Montag, 23.08.2021, 09:00 Uhr

Bei einem Einbruch in eine Gartenhütte erbeuteten unbekannte Täter eine Motorsense und zwei Heckenschere.

In der Nacht von Sonntag auf Montag (22./23.08.2021) brachen unbekannte Täter in eine Gartenhütte im Bereich Leistweg in Schwalmstadt ein. Mit einem Stein wurde eine Fensterscheibe eingeworfen, woraufhin die unbekannten Täter in den Innenbereich gelangten. Hieraus wurden dann zwei Heckenscheren und eine Motorsense mit einem Gesamtwert von ca. 450,- EUR gestohlen.

Hinweis an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681/774-0.

