POL-BN: Bonn: Zwei Demonstrationen zum Thema "Globaler Klimastreik" am Freitag, 24.09.2021

Am kommenden Freitag (24.09.2021) finden in der Bonner Innenstadt zwei Demonstrationen zum Thema "Globaler Klimastreik" statt.

Bereits um 10:00 Uhr treffen sich rund 250 Teilnehmer einer Fahrraddemonstration am Amos-Comenius-Gymnasium in der Behringstraße in Bad Godesberg. Von dort aus bewegt sich der Aufzug auf folgendem Weg durch die Stadt:

Behringstraße, Albertus-Magnus-Straße, Zeppelinstraße, Theodor-Heuss-Straße, Von-der-Heydt-Straße, Friedrich-Ebert-Straße, Moltkestraße, Bonner Straße, Godesberger Straße, Martin-Luther-Allee, August-Bebel-Allee, Nahum-Goldmann-Allee, Oscar-Romero-Allee, Jospeh-Beuys-Allee, Straßburger Weg, Kaiserstraße, Fritz-Tillmann-Straße, Am Hofgarten

Die Veranstaltung endet dort gegen 11:00 Uhr und schließt sich einer Kundgebung von "Fridays for Future" an, zu der von den Veranstaltern rund 3000 Teilnehmer im Bonner Hofgarten erwartet werden. Anschließend gehen die Teilnehmer von dort aus auf folgendem Weg durch die Stadt:

Am Hofgarten, Adenauerallee, Zweite Fährgasse, Rathenauufer, Brassertufer, Moses-Hess-Ufer, Josefstraße, Doetschstraße, Berliner Freiheit, Bertha-von-Suttner-Platz, Oxfordstraße, Breite Straße, Dorotheenstraße, Heerstraße, Bornheimer Straße, Berliner Platz, Thomas-Mann-Straße, Münsterstraße, Mühlheimer Platz, Windeckstraße, Münsterplatz, Martinsplatz, Am Hof, Am Neutor, Am Hofgarten

Die Veranstaltung endet vorrausichtlich gegen 15:00 Uhr. Es kann rund um den Aufzugsweg zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Die Bonner Polizei informiert während den Kundgebungen via Twitter https://twitter.com/polizei_nrw_bn über die aktuelle Verkehrssituation.

