Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: Einbruch in Einfamilienhaus - Einbrecher entwendete Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Bornheim (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (22.09.2021) brach ein Unbekannter gegen 02:00 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Elbestraße in Bornheim Hersel ein.

Nach ersten Ermittlungen gelangte der Einbrecher über ein gekipptes Fenster in den Keller des Einfamilienhauses. Von dort aus drang der Täter in die Wohnräume im Erdgeschoss ein, durchsuchte diese nach geeignetem Diebesgut und entwendete einen dreistelligen Bargeldbetrag. Als der Mann in das Schlafzimmer ging, wurde die dort schlafende Bewohnerin durch die Geräusche wach und entdeckte den Einbrecher. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht und verließ das Haus mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Bislang liegen keine nähren Beschreibungsmerkmale zu ihm vor. Die Tat wurde in der Nacht zu Mittwoch der Polizei gemeldet.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat zur Tatzeit im Bereich des Tatortes verdächtige Personen wahrgenommen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Mit Blick auf den Tathergang warnt die Bonner Polizei: Schließen sie immer alle Fenster und Türen, wenn sie die Wohnung oder das Haus verlassen oder schlafen gehen. Auch gekippte Fenster sind offene Fenster. Sie sind für Einbrecher kein Hindernis sondern ein "leichtes Spiel". Lassen Sie daher ein auf Kipp stehendes Fenster nicht unbeobachtet.

